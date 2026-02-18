Ook bondskanselier Merz pleit voor minder sociale media voor kinderen

De Duitse bondskanselier Friedrich Merz steunt voorstellen om het gebruik van sociale media door kinderen te beperken. Dit vanwege zorgen over overmatig schermgebruik en de gevolgen daarvan voor de ontwikkeling van jongeren.

"Als 14-jarige kinderen tegenwoordig vijf uur of meer per dag achter een scherm zitten en al hun sociale contacten alleen via dat medium hebben, is het niet verwonderlijk dat ze problemen ontwikkelen op het gebied van persoonlijkheid en sociaal gedrag", zei Merz woensdag.

Ook de Duitse minister voor Digitale Zaken, Karsten Wildberger, sprak zijn steun uit en stelde dat er "breed draagvlak is dat sociale media een groot risico vormen voor de ontwikkeling van jongeren."

Eind vorig jaar werd Australië het eerste land dat kinderen onder de 16 jaar verbood een eigen account op sociale media te hebben. Ook Spanje neemt soortgelijke maatregelen. In Nederland zet het aankomende minderheidskabinet in op een "handhaafbare" Europese minimumleeftijd van 15 jaar.