Deze milieuvriendelijke gewoonte kan dodelijk zijn voor bijen

Uit onderzoek blijkt dat veel populaire wilde bloemen giftige metalen uit vervuilde stadsgrond opnemen en die doorgeven aan bijen.

Wetenschappers van de Universiteit van Cambridge deden de ontdekking in de Amerikaanse stad Cleveland. Deze voormalige industriestad, ooit het bruisende hart van de staal- en auto-industrie, zit met een erfenis uit het verleden. De grond blijkt vol giftige metalen te zitten. En nu worden bijen daar de dupe van.

Het onderzoeksteam nam wilde bloemen onder de loep die spontaan opkomen in de stad, waaronder klaver en cichorei. Deze planten, zo blijkt uit de studie, zuigen als een spons allerlei schadelijke stoffen op uit de bodem, zoals lood, arseen en cadmium. En dat is nog niet het ergste: al die gifstoffen komen ook terecht in de nectar waar bijen op af komen.

Bijen krijgen gezondheidsproblemen

Voor onze kleine bestuivers is dat bepaald geen pretje. De giftige metalen tasten niet alleen hun gezondheid aan, maar maken het ook lastiger voor ze om te leren en te onthouden waar ze eerder nectar vonden. Dat betekent dat ze minder efficiënt voedsel kunnen verzamelen, wat weer leidt tot kleinere bijenpopulaties.

Het probleem beperkt zich niet tot Cleveland. In vrijwel alle oude steden ter wereld zit de grond vol met dit soort vervuiling, afkomstig van oude fabrieken, cementproductie en mijnbouw. Hoe ouder de stad, hoe meer vervuiling er doorgaans in de bodem zit.

Betekent dit dat we moeten stoppen met het planten van wilde bloemen in de stad? Zeker niet, zeggen de onderzoekers. Bijen hebben die bloemen hard nodig. Maar het is wel slim om eerst de grond te laten testen op giftige stoffen en zo nodig te laten saneren voordat je enthousiast aan de slag gaat met bloemenzaad.