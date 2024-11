NSC en DENK: PVV selectief over anti-zwartepietdemonstraties

DEN HAAG (ANP) - PVV is selectief in het afkeuren van demonstraties van de actiegroep Kick Out Zwarte Piet, vinden DENK en NSC. Tijdens het debat over de justitiebegroting ageerde PVV'er Emiel van Dijk tegen KOZP-demonstranten die een journalist van het programma PowNews tegenhielden toen hij vragen wilde stellen. Faith Bruyning (coalitiepartner NSC) en Ismail el Abassi (DENK) vinden het curieus dat hij niet vermeldt dat de anti-zwartepietactivisten door tegenstanders met eieren zijn bekogeld.

De PVV'er reageerde dat hij dit afkeurt en ervoor heeft gekozen dat niet te benoemen in zijn bijdrage, omdat het geen uitleg behoeft. Bruyning en El Abassi vroegen zich af waarom het gedrag van de activisten van KOZP dan wel moest worden benoemd.

Demonstranten hielden de journalist in het filmpje tegen door voor hem te gaan staan en een van hen reageerde geagiteerd toen hij zich toch onder de demonstranten probeerde te mengen.

Van Dijk typeerde KOZP-demonstranten als "agressievelingen" die geweld niet schuwen. Van geweldpleging door KOZP zijn geen gevallen bekend. In de geschiedenis van de actiegroep zijn evenwel meermaals tegendemonstranten veroordeeld nadat zij geweld hadden gebruikt tegen de actievoerders.