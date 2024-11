VVD-Kamerlid kan niet naar tv-optreden door tekort beveiligers

Tweede Kamerlid Ulysse Ellian (VVD) kan sommige onderdelen van zijn werk niet uitvoeren door een gebrek aan beveiligers. De justitiespecialist van de tweede regeringspartij zou aanschuiven bij een uitzending van Goedemorgen Nederland, maar moest afzeggen omdat er geen beveiligers waren om hem te beschermen.

Ellian wordt al tweeënhalf jaar strikt beveiligd. De georganiseerde misdaad zou het op hem voorzien hebben, bijvoorbeeld om zijn pleidooien voor een hardere aanpak van deze misdaadbendes. De vader van het Kamerlid, rechtsgeleerde en islamcriticus Afshin Ellian, heeft al jaren bescherming tegen dreigingen uit de hoek van moslimextremisten.

De moed zakt de VVD'er "soms wel echt in de schoenen", vertelde hij in het grote Kamerdebat over de justitiebegroting. Bijvoorbeeld "op een dag als vandaag, dat ik niet naar het tv-programma Goedemorgen Nederland kan omdat er geen capaciteit is om mij daarnaartoe te brengen". De DKDB, de politie-eenheid die hoogwaardigheidsbekleders en bedreigde personen beschermt, heeft al geruime tijd grote personeelstekorten.