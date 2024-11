VS spreken veto uit over oproep bestand Gaza in Veiligheidsraad

NEW YORK (ANP/RTR/AFP) - De Verenigde Staten hebben in de VN-Veiligheidsraad een resolutie geblokkeerd die oproept tot een bestand in de Gazastrook. De veertien andere leden van de raad stemden wel voor.

In de resolutie stond dat er "onmiddellijk en onvoorwaardelijk" een permanente wapenstilstand moet komen in Gaza, waar Israël al ruim een jaar bezig is met een militaire operatie. Daarbij vielen tienduizenden doden. De VS waren kritisch over de resolutie. "We hebben al vaak aangegeven dat we geen onvoorwaardelijk bestand kunnen steunen waarin niet wordt opgeroepen tot de onmiddellijke vrijlating van de gijzelaars", zei een Amerikaanse functionaris voorafgaand aan de stemming.

In de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties worden besluiten genomen over vrede en veiligheid in de wereld. De VS, een bondgenoot van Israël, behoren tot de vijf landen die resoluties met een veto kunnen tegenhouden. Ze hebben net als China, Rusland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk een permanente zetel in het invloedrijke orgaan. Tien andere landen hebben een tijdelijke zetel.