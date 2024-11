AEX-index stijgt na waarschijnlijke overwinning Trump

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak ging woensdag omhoog. Beleggers reageerden op de uitslag van de Amerikaanse presidentsverkiezingen. De Republikeinse oud-president Donald Trump heeft inmiddels de overwinning geclaimd en verklaarde ook dat hij meer stemmen heeft gekregen dan zijn rivaal Kamala Harris. Tot nog toe heeft alleen tv-zender Fox News Trump uitgeroepen tot winnaar van de verkiezingen.

Een terugkeer van Trump in het Witte Huis kan leiden tot aanzienlijke verschuivingen in het Amerikaanse buitenland-, energie- en klimaatbeleid. De Amerikaanse beurzen openen later op de dag vermoedelijk flink hoger. Beleggers op Wall Street lijken vooral uit te kijken naar de door Trump beloofde belastingverlagingen en minder bedrijfsregulering. Trump wil echter ook hogere importtarieven heffen, die een wereldwijde handelsoorlog kunnen ontketenen en negatief kunnen uitpakken voor de Europese export.

De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt 0,7 procent hoger op 889,14 punten. De MidKap klom 0,8 procent op 872,23 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 0,9 procent. De Amerikaanse Dow-Jonesindex koerst af op een openingswinst van zo'n 2 procent.