Nu al 741 wolvenaanvallen op vee, bijna zoveel als heel 2024

DEN HAAG (ANP) - Tot oktober hebben wolven al bijna evenveel schapen en ander vee aangevallen als in heel 2024. In de eerste negen maanden zijn er 714 aanvallen op dieren geregistreerd, tegenover 770 in heel vorig jaar. Dat blijkt uit een analyse van het ANP op basis van gegevens van BIJ12. Deze organisatie handelt voor de provincies wolvenzaken af.

Cijfers van oktober zijn nog niet compleet, maar in de eerste week van oktober sloeg de wolf zeker 27 keer toe, wat het totaal van 2025 op 741 aanvallen zet. De oorzaak van 165 meldingen van vermoedelijke wolfschade uit juli tot en met half november is nog onbekend. De kans is aannemelijk dat het record van vorig jaar wordt overschreden.

Bij 86 procent van alle aanvallen hadden de landeigenaren niet voldoende preventieve maatregelen getroffen om schade door wolven te voorkomen, blijkt uit gegevens van BIJ12.

Aanvallen per provincie

Veruit de meeste wolvenaanvallen vonden plaats in de provincie Gelderland. De wolf sloeg daar dit jaar al 346 keer toe, waarvan 103 keer in de gemeente Barneveld. Daarna volgen de provincies Drenthe en Friesland, met beide ongeveer 120 aanvallen. In Groningen hebben wolven dit jaar 26 keer vee aangevallen, tegenover slechts 2 keer in heel 2024. In Noord-Brabant neemt het aantal aanvallen de laatste jaren af.

Het aantal aanvallen kan nog hoger liggen. Boeren zijn niet verplicht een aanval door te geven aan BIJ12. Bovendien zijn alleen de aanvallen meegeteld waarbij bevestigd is dat de schade door een wolf is veroorzaakt.