Winterspelen vallen veel duurder uit dan begroot

MILAAN (ANP/RTR) - De voorbereidingen van de Olympische Spelen in Milaan en Cortina hebben meer gekost dan aanvankelijk begroot. Dat zei directeur Andrea Varnier van het organisatiecomité op een zitting van het Internationaal Olympisch Comité in Milaan.

"De financiële situatie van ons organisatiecomité is door de jaren heen extreem moeilijk geweest," zei Varnier. "We moeten erkennen dat de Spelen meer hebben gekost dan aanvankelijk was voorzien in de begroting."

Milaan-Cortina begrootte 1,1 miljard euro, maar kwam uit op 1,4 miljard euro. De Italiaanse overheid droeg 3 miljard euro bij, met name voor de infrastructuur.

De organisatie moest met "bijna onmogelijke deadlines" werken om alles op tijd af te hebben, zei Varnier verder. "Er zijn momenten waarop een organisatiecomité onder noodomstandigheden moet opereren en de Spelen van Milaan-Cortina waren daar zeker een voorbeeld van. Met extreem strakke deadlines werkten we onder constante druk van alle kanten."