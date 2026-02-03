ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Winterspelen vallen veel duurder uit dan begroot

Sport
door anp
dinsdag, 03 februari 2026 om 14:31
anp030226129 1
MILAAN (ANP/RTR) - De voorbereidingen van de Olympische Spelen in Milaan en Cortina hebben meer gekost dan aanvankelijk begroot. Dat zei directeur Andrea Varnier van het organisatiecomité op een zitting van het Internationaal Olympisch Comité in Milaan.
"De financiële situatie van ons organisatiecomité is door de jaren heen extreem moeilijk geweest," zei Varnier. "We moeten erkennen dat de Spelen meer hebben gekost dan aanvankelijk was voorzien in de begroting."
Milaan-Cortina begrootte 1,1 miljard euro, maar kwam uit op 1,4 miljard euro. De Italiaanse overheid droeg 3 miljard euro bij, met name voor de infrastructuur.
De organisatie moest met "bijna onmogelijke deadlines" werken om alles op tijd af te hebben, zei Varnier verder. "Er zijn momenten waarop een organisatiecomité onder noodomstandigheden moet opereren en de Spelen van Milaan-Cortina waren daar zeker een voorbeeld van. Met extreem strakke deadlines werkten we onder constante druk van alle kanten."
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-530874180

Is veel masturberen een teken van een slecht seksleven? Deze studie geeft het antwoord

4eb7a935-cd2f-464a-808a-fa58b8e7ba2a_w1080_h608_s

De nucleaire dreiging na de val van Teheran

_412dae49-f047-42dd-9cbc-2effa49a97c1

Schokkende documenten onthullen: Epstein verwekte kind bij tienermeisje

Scherm­afbeelding 2026-02-03 om 08.35.09

De Noorse koninklijke familie ligt in puin

277454483_m

De miljardairs van de wereld per land

Screenshot-2026-02-02-at-12.20.46

De gekste seksspeeltjes (en ze worden ook nog gekocht)

Loading