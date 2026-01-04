ECONOMIE
NYT: veertig doden bij aanvallen VS op Venezuela

door anp
zondag, 04 januari 2026 om 5:18
CARACAS (ANP) - Bij de Amerikaanse aanvallen op Venezuela zijn mogelijk veertig mensen om het leven gekomen. Dat melden anonieme Venezolaanse bronnen aan The New York Times. Verdere details zijn er niet.
De vicepresident van Venezuela, Delcy Rodríguez, zei eerder al op de staatstelevisie dat er burgers en militairen zijn omgekomen bij de Amerikaanse luchtaanvallen op het land zaterdag. Aantallen noemde ze toen niet.
Bij de operatie zijn aan Amerikaanse zijde gewonden gevallen, al is niet precies duidelijk hoeveel. Er vielen geen doden onder de Amerikaanse militairen.
