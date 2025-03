Observatorium: meer dan duizend doden in Syrië

LONDEN (ANP/RTR) - Tijdens de gevechten in Syrië zijn in de afgelopen twee dagen meer dan duizend mensen omgekomen. Dat meldt het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten, een in Engeland gevestigde organisatie die eigen bronnen heeft in Syrië.

Onder de slachtoffers zijn volgens het Observatorium 745 burgers, 125 leden van de Syrische veiligheidstroepen en 148 strijders die loyaal zijn aan de verdreven president Bashar al-Assad. Het Observatorium maakt melding van bloedbaden op zeker twintig locaties in de Syrische kuststreek.

De nieuwe Syrische machthebbers lieten eerder in de week weten de "overblijfselen" van het regime van Assad te willen aanpakken, maar er zijn meldingen van talrijke executies van burgers die behoren tot de alawitische minderheid waar ook Assad deel van uitmaakt. Bronnen van het Observatorium beschrijven de situatie als "gespannen en met de minuut erger wordend". In een van de kustprovincies, Latakia, is alle stroom uitgevallen. Ook zijn in de hele kuststreek veel communicatievoorzieningen weggevallen.

Het Internationale Rode Kruis riep zaterdag op tot een vrije en veilige toegang voor hulpverleners en gezondheidswerkers tot gebieden aan de Syrische kust waar wordt gevochten. Ook roept de organisatie op medische instellingen te beschermen, medische hulp aan gewonden en vervoer van gewonden en stoffelijke resten mogelijk te maken.