Oekraïne beschuldigt Rusland van steun aan Iran

KYIV (ANP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky beschuldigt Rusland ervan het regime in Iran te blijven helpen door inlichtingen te verstrekken. Zelensky claimt in een bericht op X daar "onweerlegbaar bewijs" van te hebben.

Rusland gebruikt volgens Zelensky inlichtingen die het zelf vergaart, maar ook gegevens die het krijgt via partners in het Midden-Oosten. De president zegt zich te baseren op een verslag van de chef van zijn militaire inlichtingendienst.

Er zijn al weken berichten dat Rusland de Iraniërs zou helpen met informatie over Amerikaanse troepen in het Midden-Oosten. De krant The Washington Post schreef daar begin maart al over.

Nepnieuws

Nieuwssite Politico schreef vorige week dat Rusland de VS heeft aangeboden daarmee te stoppen. De Amerikanen zouden dan als tegenprestatie de inlichtingensteun aan Oekraïne moeten staken. De VS zouden het voorstel hebben afgewezen.

Rusland heeft dat publiekelijk niet toegegeven. Een Russische gezant noemde het Politico-bericht nepnieuws.