Schiphol-uitspraak heeft nu geen gevolgen voor aantal vluchten

DEN HAAG (ANP) - Het maximumaantal vluchten van en naar Schiphol is vooralsnog niet veranderd nadat de Raad van State regels daarover schrapte. De luchtvaartautoriteit van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) valt terug op de gedoogsituatie die eerder ook gold, meldt een woordvoerder na vragen van het ANP.

De gedoogsituatie betekent dat de ILT-Luchtvaartautoriteit van het kabinet niet mag ingrijpen als Schiphol te veel herrie veroorzaakt, zolang het jaarlijkse aantal vluchten onder 478.000 blijft. Het is nog niet duidelijk of Schiphol boven dat aantal wel met maatregelen te maken kan krijgen.

Twee weken geleden vernietigde de Raad van State het zogeheten Luchthavenverkeersbesluit voor Schiphol. Daarin legde het kabinet het maximumaantal vluchten vast op 478.000 per jaar. Sinds de uitspraak geldt dus geen officieel maximumaantal vluchten, aldus de inspectie.