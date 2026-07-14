Oekraïne-bondgenoten oefenen komend najaar samen in Polen

WARSCHAU (ANP/DPA/RTR) - De eerste militaire oefeningen van de bondgenoten die Oekraïne na een wapenstilstand willen helpen beschermen, vinden komende herfst plaats in Polen. Dat zegt premier Donald Tusk. Naast Polen zelf doen in ieder geval Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk volgens hem mee.

Tusk en de andere leiders van de landen van de zogeheten Coalitie van Bereidwilligen besloten maandag op een top in Parijs tot de gezamenlijke oefeningen. Nederland doet ook mee, maar liet details nog in het midden.

"Dit worden oefeningen die de hele in Parijs verzamelde coalitie voorbereiden" voor "echte veiligheidsgaranties voor Oekraïne, maar ook voor de regio", zei Tusk dinsdag in Parijs. Van het helpen bewaken van een staakt-het-vuren zal het volgens hem echter niet snel komen. Een spoedig bestand "is onwaarschijnlijk gezien de starre houding van Rusland en Poetin", zei hij. "Het is heel waarschijnlijk dat Rusland de oorlog ten minste tot de winter zal willen voortzetten."