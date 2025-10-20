Oekraïne-bondgenoten vrijdag weer bijeen na nieuwe wending VS

LONDEN/BRUSSEL (ANP) - De bondgenoten die Oekraïne na een bestand willen beschermen, komen vrijdag weer bijeen in Londen. De leiders van de zogenoemde coalitie van bereidwillige landen willen onder meer de aangekondigde nieuwe Amerikaans-Russische top bespreken, zeggen ingewijden. De Amerikaanse president Donald Trump wil zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin binnenkort in Boedapest ontmoeten.

Onder anderen de Oekraïense president Volodymyr Zelensky en NAVO-topman Mark Rutte zullen naar Londen reizen voor de vergadering van het verbond, zeggen bronnen. Of ook demissionair premier Dick Schoof aanschuift, zoals de vorige keer in Parijs, is nog onduidelijk.

De coalitie van bereidwillige landen telt een veertig- tot vijftigtal vooral Europese landen die Oekraïne op een of andere manier zouden willen bijstaan. Van deze landen willen er volgens de Franse president Emmanuel Macron 26 bijdragen aan de bescherming van Oekraïne na een wapenstilstand, bijvoorbeeld door troepen te leveren.