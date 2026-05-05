Oekraïne meldt aanval met eigen raketten op industrie Rusland

KYIV (ANP) - Oekraïne heeft diep in Rusland doelen bestookt met de eigen Flamingo-kruisraketten. Die legden een afstand af van meer dan 1500 kilometer, meldt president Volodymyr Zelensky.

Oekraïne viel volgens de president onder meer defensie-industrie aan in Tsjeboksary. "De fabriek leverde navigatieapparatuur voor de Russische marine, de raketindustrie, de luchtvaart en gepantserde voertuigen."

De Russische autoriteiten maakten zelf melding van grootschalige Oekraïense droneaanvallen. De luchtafweer vernietigde 's nachts 289 onbemande toestellen uit het buurland, aldus persbureau TASS.

In Tsjeboksary zouden drie personen gewond zijn geraakt, volgens TASS door een droneaanval. De burgemeester van de stad heeft inwoners opgeroepen zoveel mogelijk thuis te blijven en er komen noodopvanglocaties.

Beide strijdende partijen gebruiken al langer drones en raketten om doelen op elkaars grondgebied aan te vallen. Oekraïne wil in de komende nacht een bestand laten ingaan, Rusland op 8 en 9 mei.