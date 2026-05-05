Wielrenner Van Dijke met Red Bull voor het eerst in Giro d'Italia

BERLIJN (ANP) - Wielrenner Mick van Dijke debuteert vrijdag in de Giro d'Italia. De 26-jarige Nederlander, die vorig jaar al wel de Tour de France reed, is opgenomen in de selectie van zijn ploeg Red Bull-Bora-hansgrohe. Van Dijke moet assistentie verlenen aan kopmannen Jai Hindley en Giulio Pellizzari, die in het klassement de strijd willen aangaan met topfavoriet Jonas Vingegaard uit Denemarken.

De Australiër Hindley (30) won de Ronde van Italië al in 2022. De 22-jarige Pellizzari uit Italië was dit jaar de beste in de Ronde van de Alpen.

De rest van de selectie van de Duitse ploeg bestaat uit de Italianen Giovanni Aleotti en Gianni Moscon, de Duitsers Nico Denz en Ben Zwiehoff en de Rus Aleksandr Vlasov.

Het Franse Decathlon CMA CGM mikt in het klassement op de Oostenrijker Felix Gall. Voor de sprintetappes heeft de ploeg Tobias Lund Andresen geselecteerd. De Deen boekte dit voorjaar al drie WorldTour-zeges.