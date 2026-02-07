Oekraïne meldt opnieuw aanvallen op stroomvoorziening

KYIV (ANP/RTR/AFP) - Rusland heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag opnieuw grootschalige aanvallen uitgevoerd op de Oekraïense energie-infrastructuur, meldt minister van Energie Denys Sjmyhal. Daardoor is in veel regio's van het land de stroom uitgeschakeld, schrijft netbeheerder Ukrenergo op Facebook. Ook zijn de geplande stroomonderbrekingen per regio, bedoeld om te kunnen voldoen aan de stroomvraag, tijdelijk onderbroken.

Hoewel Rusland en Oekraïne recentelijk nog een grote gevangenenruil deden, lijkt er vooralsnog geen schot te zitten in de vredesonderhandelingen tussen de twee landen. Op tafel ligt nog altijd de verdeling van het oostelijke grondgebied van Oekraïne. Gesprekken onder leiding van de Amerikaanse delegatie in Abu Dhabi werden door de Verenigde Staten omschreven als "productief". Binnenkort zou daar een vervolg aan worden gegeven. In de tussentijd blijft Rusland onaflatend Oekraïnes energie-infrastructuur aanvallen.