Oekraïne meldt tientallen aanvallen op frontlinie bij Pokrovsk

KYIV (ANP/RTR/AFP) - De Oekraïense strijdkrachten hebben woensdag tientallen Russische aanvallen gemeld aan de frontlinie bij de strategisch belangrijke plaats Pokrovsk in Oost-Oekraïne. President Volodymyr Zelensky zei op televisie dat duidelijk is wat Rusland daar van plan is en dat wordt gereageerd door versterkingen te sturen.

Pokrovsk ligt op een belangrijke weg die meerdere steden met elkaar verbindt en wordt gebruikt om de Oekraïense strijdkrachten te bevoorraden. De Russische strijdkrachten zijn de afgelopen tijd verder opgerukt in het gebied. Die opmars heeft ook gevolgen voor burgers in het gebied. De Oekraïense autoriteiten gaven gezinnen met kinderen deze week opdracht Pokrovsk en de omgeving te verlaten. Daar wonen naar schatting nog zo'n 50.000 mensen.

De Oekraïense strijdkrachten zeggen dat woensdag 46 Russische aanvallen zijn gemeld op de frontlinie bij Pokrovsk. Daar zouden 238 Russische manschappen zijn gedood of gevangengenomen. De eigen verliezen worden niet gemeld. Zelensky riep buitenlandse partners op de afspraken na te komen over de levering van munitie aan zijn land. Dat is volgens hem essentieel voor de verdediging.

Experts zeggen dat Rusland het offensief bij Pokrovsk als een prioriteit lijkt te beschouwen, ondanks de recente Oekraïense aanval op Russisch grondgebied. Oekraïne viel begin augustus de Russische grensregio Koersk binnen. Daarmee zou het land niet alleen Moskou hebben verrast, maar ook de eigen bondgenoten.

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz erkende dat tijdens een bezoek aan Moldavië. Hoewel Duitsland een van de belangrijkste bondgenoten is van Oekraïne, zou ook zijn land niet op voorhand van de geplande aanval hebben geweten. "Oekraïne heeft de militaire operatie in Koersk in het geheim voorbereid", zei de Duitse regeringschef. "Zonder enige feedback."