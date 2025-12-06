ECONOMIE
Oekraïne valt Russische olieraffinaderij aan

Samenleving
door anp
zaterdag, 06 december 2025 om 19:01
KYIV (ANP/DPA) - Oekraïne zegt opnieuw een aanval te hebben uitgevoerd op de Russische olie-industrie. Doelwit was een raffinaderij diep in Rusland, op 200 kilometer ten zuidoosten van Moskou.
Volgens Kyiv is er een voltreffer gedetecteerd op het complex in Rjazan, vanwaar de Russische strijdkrachten worden bevoorraad. De gouverneur van de betreffende regio erkent in een bericht op Telegram dat "er puin naar beneden is gevallen", al is er volgens hem geen sprake van grote schade. Evenmin zijn er slachtoffers. Volgens de gouverneur zijn er 21 Oekraïense drones uit de lucht geschoten. Op sociale media circuleren beelden van aanzienlijkere schade, maar die zijn nog niet geverifieerd.
Voor Oekraïne is de Russische olie- en gasindustrie vaker een doelwit. Daarmee hoopt Kyiv de aanvoer van brandstof naar de Russische troepen in Oekraïne te verstoren. De raffinaderij in Rjazan was in oktober ook aangevallen.
Loading