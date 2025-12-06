Kunstrijdpaar Tsiba/Danilova grijpt naast olympisch ticket

ZAGREB (ANP) - Het Nederlandse kunstschaatspaar Daria Danilova en Michel Tsiba is er niet in geslaagd een ticket voor de Olympische Spelen in Milaan veilig te stellen. Het duo haalde tijdens de Golden Spin in Zagreb een score van 160,38 punten. Dat was niet genoeg om te voldoen aan de eis van NOC*NSF, de Nederlandse sportkoepel die de limiet voor deelname op 173,89 punten heeft gezet.

Het Nederlandse duo eindigde in maart op de WK in Boston als vijftiende. Daarmee voldeden ze aan de internationale eis (top 16) voor een olympisch ticket, maar de Nederlandse sportkoepel NOC*NSF verlangde een plaats in de top 14. Danilova en Tsiba kregen van NOC*NSF twee kansen om aan de limiet te voldoen. De poging in Georgië eerder dit najaar telde niet mee, omdat Tsiba kampte met een schouderblessure. Op de Grand Prix van Osaka kwam het Nederlandse kunstrijdpaar tot een score van 155,20 punten.