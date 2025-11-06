ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Rebellen Soedan akkoord met bestand om hulp mogelijk te maken

Samenleving
door anp
donderdag, 06 november 2025 om 16:34
anp061125173 1
KHARTOEM (ANP/RTR) - Rebellen in het Afrikaanse Soedan zeggen dat ze hebben ingestemd met een bestand dat humanitaire hulp mogelijk moet maken. De paramilitaire Rapid Support Forces (RSF) vechten al ruim twee jaar een oorlog uit met het leger.
De RSF bevestigen dat zij instemmen met een humanitair bestand dat is voorgesteld door bemiddelaars Verenigde Staten, Egypte, de Verenigde Arabische Emiraten en Saoedi-Arabië, liet de beweging weten. De RSF verwees daarbij naar "de aspiraties en belangen van het Soedanese volk".
De regering van Soedan gaf eerder deze week juist aan dat zij zal doorgaan met de strijd, na een vergadering over een Amerikaans voorstel voor een staakt-het-vuren.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2597974779

Orthopeed waarschuwt: “Havermelk straks oorzaak van gebroken heupen”

shutterstock_2403533323

10 dingen die je kat echt vervelend vindt

ANP-525081073

Zo hou je je huis warm en je energierekening laag: 10 bespaartips van Milieu Centraal

ANP-464795223

Iraanse kindbruid wordt geëxecuteerd, tenzij ze 93.000 pond aan 'bloedgeld' betaalt

anp051125214 1

Timmermans: heel onwaarschijnlijk dat ik terugkeer in politiek

fermentedfibers_4x3a

Deze nieuwe techniek kan wereldhonger bestrijden én maakt textielproductie groener

Loading