Rebellen Soedan akkoord met bestand om hulp mogelijk te maken

KHARTOEM (ANP/RTR) - Rebellen in het Afrikaanse Soedan zeggen dat ze hebben ingestemd met een bestand dat humanitaire hulp mogelijk moet maken. De paramilitaire Rapid Support Forces (RSF) vechten al ruim twee jaar een oorlog uit met het leger.

De RSF bevestigen dat zij instemmen met een humanitair bestand dat is voorgesteld door bemiddelaars Verenigde Staten, Egypte, de Verenigde Arabische Emiraten en Saoedi-Arabië, liet de beweging weten. De RSF verwees daarbij naar "de aspiraties en belangen van het Soedanese volk".

De regering van Soedan gaf eerder deze week juist aan dat zij zal doorgaan met de strijd, na een vergadering over een Amerikaans voorstel voor een staakt-het-vuren.