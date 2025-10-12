Rode Kruis: minder patiënten met schotwonden sinds bestand Gaza

GAZA-STAD (ANP) - Het veldziekenhuis van het Rode Kruis in Rafah ziet fors minder patiënten met schotwonden binnenkomen sinds een staakt-het-vuren van kracht werd in de Gazastrook. De hulporganisatie meldt in een verklaring nu een grote toestroom te zien van mensen met andere klachten, "zoals blindedarmontstekingen, diarree, huidaandoeningen, gynaecologische problemen en longklachten".

Volgens het Rode Kruis kampt het hospitaal nog wel met tekorten. Het ontbreekt bijvoorbeeld aan stomazakken en paracetamol. "Het Rode Kruis staat klaar om vele vrachtwagens met hulpgoederen op een veilige manier naar de mensen in Gaza en onze veldziekenhuizen te brengen. We hopen dat we hier zo snel mogelijk groen licht voor krijgen."

Hulpverleners van het Internationale Rode Kruis konden dit weekend ook weer terugkeren naar hun kantoor in Gaza-Stad. Dat was anderhalve week dicht vanwege het geweld, maar inmiddels zou het er weer veilig genoeg zijn.