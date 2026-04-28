Offlimits zag vorig jaar 2200 beelden van kindermisbruik door AI

AMSTERDAM (ANP) - Expertisecentrum Offlimits heeft afgelopen jaar bijna 239.000 beelden van seksueel kindermisbruik geanalyseerd. Ruim 2200 van deze beelden waren met kunstmatige intelligentie gemaakt, staat in het jaarverslag van de organisatie.

Het aantal met AI gegenereerde beelden van seksueel kindermisbruik was hoger dan in 2024, toen Offlimits zo'n 1470 van zulke beelden zag.

Mensen die verdachte beelden voorbij zien komen, kunnen een melding doen bij Offlimits, waarna specialisten bekijken of de beelden illegaal zijn. Als een beeld seksueel misbruik van kinderen bevat, doet Offlimits een verwijderverzoek bij het platform waar het beeld op staat. In 2025 werden de meeste beelden ook daadwerkelijk verwijderd.

Dark web

Offlimits kijkt alleen naar beelden op het openbaar toegankelijke deel van het web. Bekend is dat er ook misbruikbeelden rondgaan op het zogenoemde dark web, een verborgen deel van het internet.

Offlimits meldt in het jaarverslag ook dat er steeds meer misbruikmateriaal wordt gemaakt door kinderen van hunzelf. In 2025 ging het om ruim 39 procent van de strafbare beelden. Het overgrote deel van deze kinderen was onder de 12 jaar. De meesten waren meisjes. Sowieso zijn de meeste slachtoffers van seksueel kindermisbruik meisjes van 4 tot en met 11 jaar.