'Olienoodsituatie' in Slowakije door oorlog in Oekraïne

BRATISLAVA (ANP/DPA/RTR) - De Slowaakse regering roept een "olienoodsituatie" uit. Zo moet worden voorkomen dat in het land brandstoftekorten ontstaan, schrijft persbureau TASR.

Het Centraal-Europese land ontving voorheen olie uit Rusland via een pijpleiding die door Oekraïne loopt. Die leveringen stopten eind januari, terwijl Slowakije en buurland Hongarije daar erg afhankelijk van waren. Dat leidde tot spanningen met Oekraïne.

De Oekraïense autoriteiten hebben aangegeven dat een Russische aanval de oorzaak is van de problemen, maar volgens de Slowaakse premier Robert Fico treuzelt Oekraïne om politieke redenen met het hervatten van de leveringen. "Politieke chantage", vond hij.

Viktor Orbán

De Hongaarse premier Viktor Orbán beklaagde zich woensdag in vergelijkbare bewoordingen. "Ze proberen ons onder druk te zetten om hun EU-lidmaatschap te steunen en geld over te dragen dat toebehoort aan Hongaarse gezinnen."

Slowakije en Hongarije willen nu Russische olie invoeren via Kroatië, maar dat kost tijd. De door Slowakije uitgeroepen olienoodsituatie maakt het mogelijk om ondertussen noodvoorraden vrij te geven om tekorten te voorkomen.

Orbán, die een goede relatie heeft met Rusland, kondigde via X ook tegenmaatregelen aan tegen Oekraïne. Hij zei dat de levering van dieselbrandstof wordt stopgezet. "We hebben alle nodige stappen ondernomen om onze voorraad veilig te stellen en we zullen niet toegeven."