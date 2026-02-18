Skiester Shiffrin verovert gouden medaille op de slalom

CORTINA D'AMPEZZO (ANP) - Mikaela Shiffrin (30) heeft de gouden medaille op de slalom gewonnen. De Amerikaanse alpineskiester won woensdag beide runs in Cortina d'Ampezzo. Het betekende de derde olympische gouden medaille voor Shiffrin in haar loopbaan.

Shiffrin was dit seizoen een klasse apart. Ze was de afgelopen jaren vrijwel onverslaanbaar bij de wereldbekerwedstrijden, maar keek uit naar het winnen van een olympische medaille. Bij de reuzenslalom eindigde ze op een teleurstellende elfde plaats.

Op de slalom nam ze sportief revanche. Shiffrin riep met haar olympische zege herinneringen op aan de Spelen van 2018 in Pyeongchang. Daar won Shiffrin voor het laatst een gouden plak, op de reuzenslalom.

Shiffrin won bij de Spelen van 2014 in Sotsji haar eerste goud op de slalom. Ze is zesvoudig wereldkampioen.