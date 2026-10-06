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Ouders en leraren lopen mee met scholierenbetoging

Samenleving
door anp
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LYON (ANP) - Bij de middelbare scholierenbetoging in Lyon zijn volgens Franse media de betogers vergezeld van leraren, ouders en vakbondsmensen. Ouders zijn niet alleen verontwaardigd over misstanden in het onderwijs, maar ook bezorgd over de veiligheid van hun kinderen tijdens de demonstraties.
De politie zou erg hard optreden en er zijn al meer dan tweehonderd scholieren gewond geraakt, onder wie sommigen ernstig. Premier Sébastien Lecornu heeft beklemtoond dat de regering geweld bij betogingen niet tolereert. De regering wijt gewelddaden en vernielingen onder meer aan extreemlinkse relschoppers die vaak in het zwart gehuld rond demonstraties actief zijn.
Een moeder bij de betoging in Lyon zei dat ze de protesten ondersteunt en tegelijkertijd haar 14-jarige dochter in de gaten houdt. Ze had een bord meegenomen met een kennelijke waarschuwing aan de oproerpolitie: "Moeders op straat! Pas op!". Eerder werd gemeld dat ouders kinderen bij protesten weghaalden uit angst voor geweld.
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