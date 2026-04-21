OM: Amerikaanse straf Singh voor moorden omzetten naar levenslang

AMSTERDAM (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag bij de rechtbank in Amsterdam betoogd dat de Amerikaanse straf van de 81-jarige Jaitsen Singh in Nederland moet worden omgezet naar een levenslange gevangenisstraf. Singh kreeg in 1986 in Californië, waar hij destijds woonde, een straf van 56 jaar tot levenslang, voor de moord op zijn vrouw en stiefdochter en de uitlokking daarvan.

De slachtoffers werden in hun huis in Ontario, ten oosten van Los Angeles, vermoord. Hun lichamen werden later in LA in de kofferbak van de auto van de vrouw gevonden. Volgens het OM waren de twee op uiterst gruwelijke, brute wijze om het leven gebracht.

Singh zit sinds 10 april 1984 onafgebroken in de cel. Hij heeft altijd ontkend dat hij iets met de moorden te maken heeft. Nieuwe processen brachten geen verandering in zijn lot. Singh werd veroordeeld tot dezelfde straf en zijn veroordeling werd in 2000 definitief.

Geen medewerking

Na enkele vergeefse, door Singh aangespannen procedures is de tenuitvoerlegging van de straf vorig jaar door de Verenigde Staten overgedragen aan Nederland. Op 13 maart is Singh naar Nederland overgebracht.

De officier van justitie merkte op dat Singh in de procedures in de VS nooit openheid van zaken heeft gegeven en geen medewerking heeft verleend aan het opsporen van de mededader(s).

Nederlandse maatstaven

De Nederlandse rechter moet de Amerikaanse straf naar Nederlandse maatstaven omzetten. In deze procedure blijft de schuldvraag geheel buiten beschouwing.

Advocaat Rachel Imamkhan vroeg de rechtbank de detentie van Singh onmiddellijk te schorsen, omdat hij ernstig ziek is. Zijn verwachte levensduur is beperkt, aldus de raadsvrouw. Zij stelde daarom wel de voorwaarde dat haar cliënt pas daadwerkelijk wordt vrijgelaten zodra zijn medische traject is geregeld en er passende opvang is gevonden.