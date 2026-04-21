PVV geeft, na eigen asieldraai, D66 schuld van sneuvelen asielwet

dinsdag, 21 april 2026 om 14:22
bijgewerkt om dinsdag, 21 april 2026 om 14:38
De PVV geeft D66 de schuld dat de asielnoodmaatregelenwet dinsdag geen meerderheid kreeg in de Eerste Kamer. Die wet sneuvelde, omdat een aanpassing die hulp aan illegalen niet langer strafbaar maakt het ook niet haalde. Die was nodig voor het CDA en de SGP om de wet aan een meerderheid te helpen.
De PVV-fractie in de Tweede Kamer, onder leiding van Geert Wilders, steunde die aanpassing wel. Maar PVV-senator Alexander van Hattem draaide vorige week en trok steun voor die zogenoemde 'novelle' in. "Die novelle kleedt alles uit en zwakt alles af", zei Van Hattem.
In de oorspronkelijke asielwetten, ingediend door PVV-minister Marjolein Faber, stond niets over strafbaarstelling van illegaliteit. Later werd dit door de PVV-fractie in de Tweede Kamer aan de wet toegevoegd. Hulp aan illegalen zou dan ook strafbaar worden. De PVV steunde het terugdraaien hiervan uiteindelijk, zodat de wetten het zouden halen.
"D66 laat Nederland keihard vallen", zei Van Hattem dinsdag. Volgens hem ontloopt de partij van premier Rob Jetten "regeringsverantwoordelijkheid".
