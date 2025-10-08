ECONOMIE
OM: belagen van politie bij protest tegen azc zwaar afstraffen

Samenleving
door anp
woensdag, 08 oktober 2025 om 14:14
ZUTPHEN (ANP) - Het Openbaar Ministerie wil verdachten van het gooien van zwaar vuurwerk naar ME'ers bij rellen rond de komst van een asielzoekerscentrum in Doetinchem zwaar straffen. Een eerste verdachte hoorde woensdag acht maanden cel tegen zich eisen, waarvan drie maanden voorwaardelijk. "De politie is aangevallen en raadsleden voelden zich geïntimideerd", zei de officier van justitie in de rechtbank in Zutphen.
De gemeenteraad van Doetinchem vergaderde op de avond van 25 september over de komst van een tijdelijk asielzoekerscentrum. Buiten liep een demonstratie uit de hand. Diverse in het zwart gestoken demonstranten brachten zware vuurwerkbommen tot ontploffing. ME'ers moesten opzij springen om niet geraakt te worden.
Vijf mannen werden opgepakt, van wie er een minderjarig is. De vier anderen zitten vast en staan woensdag terecht. De rechter doet in de loop van de middag uitspraak. De officier van justitie noemde het geweld zeer ernstig. "De politie werd aangevallen, vreedzame betogers konden hun stem niet laten horen en het democratisch proces werd door dit geweld ondermijnd."
Vuurwerkbom
De 23-jarige Luuk ten B., die als eerste terechtstond, was die avond in het zwart gekleed en droeg een gelaatsmasker. "Het was koud die avond", zei hij over dat laatste. Ook wilde hij niet herkenbaar in beeld bij de camera's die verslag deden. Hij plaatste een mortierbom op de grond en stak die aan. Volgens een agent in burger, die op 10 meter afstand stond, wierp Ten B. die bom juist richting ME'ers. Ze sprongen opzij en de vuurwerkbom ontplofte op een halve meter van hen. Zijn advocaat meent echter dat agenten nooit vanaf 10 meter afstand gezien kunnen hebben wat zijn cliënt deed.
Tegen een 18-jarige verdachte is 103 dagen jeugddetentie waarvan negentig dagen voorwaardelijk geëist. Hij heeft een Cobra 6 naar agenten gegooid.
