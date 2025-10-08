Wielrenster Brand (36) gaat nog een jaar door bij Lidl-Trek

WATERLOO (ANP) - Wielrenster Lucinda Brand gaat nog zeker een jaar door. De 36-jarige Nederlandse verlengt haar contract bij Lidl-Trek tot en met het seizoen 2026, meldt de ploeg in een persbericht.

"Het voelde de afgelopen vijf jaar als thuiskomen en ik ben erg blij dat ons verhaal samen verder kan gaan. Mijn rol binnen het team is geëvolueerd, maar ik voel me nog steeds net zo gewaardeerd. We hebben zoveel veelbelovende jonge rensters in de ploeg en ik ben blij dat ik de kans krijg om mijn ervaring met hen te delen en tegelijkertijd optimaal te blijven presteren in de wedstrijden", aldus Brand, die als renster van Lidl-Trek succes had met etappezeges en eindzeges in de Thüringen Ladies Tour, de Ronde van Zwitserland en de Baloise Ladies Tour.

Als veldrijdster won Brand afgelopen seizoen de wereldbeker, de Superprestige en de X2O Badkamers Trofee. Ze staat eerste op de UCI-ranglijst.