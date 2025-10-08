ECONOMIE
Staatssecretaris wil demonstraties op spoor tegenhouden

Samenleving
door anp
woensdag, 08 oktober 2025 om 14:15
DEN HAAG (ANP) - Demissionair staatssecretaris Thierry Aartsen (Openbaar Vervoer) wil dat de aangekondigde demonstratie op het spoor van woensdagavond niet doorgaat. Pro-Palestijnse demonstranten van Extinction Rebellion (XR) hebben aangekondigd delen van het spoor te bezetten bij "een cruciaal station" als het kabinet niet voor woensdagmiddag een volledig economisch embargo tegen Israël instelt. "Maar het is niet zo dat we op de knieën gaan, omdat mensen de wet willen overtreden", aldus Aartsen.
De staatssecretaris hoopt dat betrokken burgemeesters in samenspraak met de politie, de NS en ProRail demonstranten tegenhouden of anders van het spoor afhalen. "Het is levensgevaarlijk voor zowel de demonstranten als voor mensen die op het spoor werken", zegt Aartsen. "Het gaat echt een grens over en ik hoop dat we kunnen voorkomen dat mensen op het spoor terechtkomen." Volgens Aartsen zijn er "intensieve contacten" met burgemeesters over hoe ze met de demonstratie moeten omgaan.
