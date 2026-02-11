ECONOMIE
OM eist 12 jaar cel en tbs met dwang tegen zedenverdachte Mark S.

Samenleving
door anp
woensdag, 11 februari 2026 om 11:01
GRONINGEN (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft twaalf jaar celstraf en tbs met dwangverpleging geëist tegen de 32-jarige Mark S. uit Borculo voor het verkrachten van twee vrouwen en het grootschalig seksueel afpersen van meisjes en vrouwen door te dreigen naaktbeelden van hen te verspreiden. "De verdachte is een compleet gevoelloos, veelkoppig monster", zei de officier van justitie woensdag in de rechtbank in Groningen.
De verdachte had talloze aliassen waarmee hij volgens het OM zijn slachtoffers manipuleerde en bedreigde. Veel slachtoffers komen uit Gelderland, uit de eigen omgeving van S.
Hij werd in 2024 aangehouden na een aangifte van verkrachting door een slachtoffer uit de provincie Groningen.
Het geld dat S. verdiende met de financiële sextortion besteedde hij om zijn gokverslaving te bekostigen.
