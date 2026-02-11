Heineken in zwaar weer: tot 6000 banen geschrapt

Bij Heineken vloeit het bier minder rijkelijk dan gehoopt. De brouwer kondigt aan de komende twee jaar vijf- tot zesduizend banen te schrappen om de kosten fors terug te dringen. De ingreep komt bovenop eerdere reorganisaties waarbij al miljarden euro’s werden bespaard.

De focus van de nieuwe ontslagronde ligt vooral op Europa. Maar het grootste deel van de banen verdwijnt buiten Nederland, benadrukt het bedrijf. In eigen land werken ongeveer 3700 mensen voor de biergigant. Toch blijft ook het hoofdkantoor in Amsterdam niet buiten schot: daar verdwijnen honderden arbeidsplaatsen.

Miljardenbesparing

In oktober maakte Heineken al bekend nog eens 2 miljard euro aan kosten te willen besparen in de komende jaren. Met de nieuwe maatregelen verwacht het concern jaarlijks 400 tot 500 miljoen euro minder uit te geven.

De aanleiding is duidelijk: de bierverkoop staat onder druk. Door wereldwijde economische onzekerheid houden consumenten de hand op de knip. Heineken rekent op herstel zodra de rust terugkeert, maar geeft toe dat daar voorlopig geen zicht op is.

281,6 miljoen hectoliter

In 2025 boekte het bedrijf een omzet van bijna 34,4 miljard euro en een nettowinst van 1,9 miljard euro. Toch daalde het verkochte volume met 1,2 procent tot 281,6 miljoen hectoliter. Vooral inwoners Europa en Noord- en Zuid-Amerika, traditioneel de grootste markten, hebben minder dorst gekregen.

Het is niet de eerste keer dat Heineken fors snijdt in zijn personeelsbestand. In 2021, een jaar na het uitbreken van de coronapandemie, verdwenen wereldwijd al zo’n achtduizend banen. Ongeveer driehonderd daarvan waren in Nederland.

Wisseling van de wacht

Topman Dolf van den Brink kondigde in januari onverwacht zijn vertrek aan. Na bijna zes jaar aan het roer stopt hij op 31 mei. Zijn afscheid komt op een moment dat het concern opnieuw door een stevige herstructurering gaat.