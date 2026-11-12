Naar inhoud springen
ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Russische officier dood door explosie auto in Sint-Petersburg

Samenleving
door anp
anp121126089 1
Volg ons op Google Nieuws
SINT-PETERSBURG (ANP/DPA) - Een Russische luchtmachtofficier is in het zuiden van Sint-Petersburg omgekomen toen zijn auto op een weg explodeerde. Een vlakbij rijdende bus werd beschadigd, maar volgens lokale media bleven de inzittenden ongedeerd. De bom zou mogelijk van afstand tot ontploffing zijn gebracht.
Op dezelfde weg werd in augustus een Russische militair gedood doordat zijn auto ontplofte. Meerdere Russische militairen zijn vermoord sinds de Russische aanval op Oekraïne in 2022 begon. De Russische autoriteiten gaan bij deze auto-explosies meestal uit van aanslagen gepleegd door agenten van Oekraïne.
loading

POPULAIR NIEUWS

Een tv aan de muur in een gezellige woonkamer toont een raster van kleurige zendertegels, met een afstandsbediening op de salontafel op de voorgrond

Kijk je tv via Ziggo? Deze zenders verdwijnen op 15 december en 1 januari

gandr-collage (3)

Niet één, maar twee affaires: Nvidia-baas was er druk mee

68 procent aow leeftijd stijgt te snel1559017694

Krijg je in 2027 bijna 14 procent meer ABP-pensioen? Boven €46.577 inkomen lever je van elke extra euro ook 15 cent ouderenkorting in

Een jonge vrouw maakt een foto met een analoge camera op straat.

Waarom verlangt Gen Z zo naar een verleden dat ze zelf nooit heeft meegemaakt?

Een vrouw in haar woonkamer houdt haar handen tegen haar oren en kijkt naar de muur met de buren.

Last van je buren? Landelijk recht op stilte na 22.00 uur bestaat niet, maar een stokoude wet verbiedt wél lawaai op zondag

ANP-560554358

En ineens heeft de VVD het nakijken

Loading