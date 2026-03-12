OM eist tbs voor onthoofden moeder in Hellevoetsluis

DORDRECHT (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft donderdag tbs met dwangverpleging geëist tegen de 32-jarige Jesse R. voor het onthoofden van zijn moeder op 16 april vorig jaar in haar woning aan de Molenstraat in Hellevoetsluis. Volgens het OM is R. volledig ontoerekeningsvatbaar en moet de rechtbank hem ontslaan van rechtsvervolging.

Volgens deskundigen van het Pieter Baan Centrum, de observatiekliniek van justitie, verkeerde R. tijdens het plegen van het misdrijf in een psychose. Zij adviseren tbs met dwangverpleging. Het OM neemt die conclusie over en eiste geen gevangenisstraf.

Het lichaam van de vrouw werd door haar vriend gevonden. Hij zag dat R. wegrende en vluchtte in de auto van zijn moeder. R. werd op de A4 ter hoogte van Schiedam aangehouden. Het hoofd van zijn moeder lag in een tas op de bijrijdersstoel, evenals de bijl.