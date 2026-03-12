ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

OM eist tbs voor onthoofden moeder in Hellevoetsluis

Samenleving
door anp
donderdag, 12 maart 2026 om 13:58
anp120326113 1
DORDRECHT (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft donderdag tbs met dwangverpleging geëist tegen de 32-jarige Jesse R. voor het onthoofden van zijn moeder op 16 april vorig jaar in haar woning aan de Molenstraat in Hellevoetsluis. Volgens het OM is R. volledig ontoerekeningsvatbaar en moet de rechtbank hem ontslaan van rechtsvervolging.
Volgens deskundigen van het Pieter Baan Centrum, de observatiekliniek van justitie, verkeerde R. tijdens het plegen van het misdrijf in een psychose. Zij adviseren tbs met dwangverpleging. Het OM neemt die conclusie over en eiste geen gevangenisstraf.
Het lichaam van de vrouw werd door haar vriend gevonden. Hij zag dat R. wegrende en vluchtte in de auto van zijn moeder. R. werd op de A4 ter hoogte van Schiedam aangehouden. Het hoofd van zijn moeder lag in een tas op de bijrijdersstoel, evenals de bijl.
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image (4)

Een topeconoom voorspelt een 'zeer zware' recessie in 2027

generated-image (5)

NYT: Hoe Trump en zijn adviseurs zich lelijk vergisten

7b85806c3cc47c13c329040a9be7d708,bf730491

Beelden van ordinaire TV-datingshow zetten Noorse kroonprinses Mette-Marit opnieuw in een pijnlijk daglicht

IRANs_0

Olie weer boven de $100 want Iran blijkt op geen stukken na verslagen

168321261_m

Waarom je altijd ruzie hebt met het laatste stukje buitenband na lekrijden. En hoe het wél moet

GY1YGSsCvn4IwivkNTwdceFGL1aQwUc90xpzWOci

Toren in Dubai en drie schepen in brand door Iraanse drones

Loading