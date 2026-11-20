‘Heeft iemand iets in mijn drankje gegooid? Ben ik gedrogeerd?’ Slachtoffers van seksueel geweld die daar duidelijkheid over willen, hoeven straks niet meer eerst naar de politie. Het Centrum Seksueel Geweld (CSG) Amsterdam -Amstelland laat hen vanaf 2027 zelf testen op alcohol en drugs

Dat meldt het NPO Radio 1-programma Het Misdaadbureau van PowNed vandaag.

Slachtoffers kiezen zelf voor een test

Tot nu toe kwam toxicologisch onderzoek, waarbij een lab bloed of urine op drugs en alcohol test, er bijna alleen op verzoek van de politie. Dat gebeurde binnen een forensisch medisch onderzoek, waarin een arts sporen veiligstelt voor een mogelijke strafzaak.

In de pilot kunnen slachtoffers van acuut seksueel geweld zelf voor zo’n test kiezen. Het CSG wil zo de drempel verlagen om hulp te zoeken. Ook onderzoekt het centrum of de uitslag slachtoffers helpt bij de verwerking.

GHB is na een paar uur verdwenen

Wie mogelijk gedrogeerd is, zit in een race tegen de klok. GHB, bekend als verkrachtingsdrug, is maar een paar uur aantoonbaar in bloed of urine.

Veel slachtoffers twijfelen na zo’n ingrijpende gebeurtenis of ze de politie inschakelen. Dat is een begrijpelijke reactie, maar duurt die twijfel te lang, dan verdwijnt het bewijs uit het lichaam.

Ook voor wie thuis wordt gedrogeerd

De pilot is niet alleen bedoeld voor incidenten in het uitgaansleven. Ook mensen die vermoeden dat een partner of bekende hen stelselmatig drogeert, kunnen bij het CSG terecht.

Dat onderwerp kreeg veel aandacht door de Franse zaak rond Gisèle Pelicot, die jarenlang door haar man werd gedrogeerd en misbruikt. In Nederland pakte de politie onlangs verdachten op voor het drogeren en misbruiken van hun partner. In juni rolde de Rotterdamse politie al een netwerk op voor het drogeren en filmen van vrouwen

Een uitslag is nog geen bewijs

Het CSG waarschuwt dat een drugstest geen wondermiddel is. Een positieve uitslag bewijst juridisch niet direct dat iemand onvrijwillig is gedrogeerd of aangerand. Een negatieve uitslag sluit dat ook niet uit.

Voor wie wel aangifte wil doen, blijft dat een zware stap. De Tweede Kamer vroeg het kabinet in september al om het aangifteproces na seksueel geweld te verbeteren , omdat slachtoffers hun verhaal vaak meerdere keren moeten vertellen.

Hier kun je terecht

Ben je slachtoffer van seksueel geweld, dan kun je dag en nacht gratis en anoniem bellen met het Centrum Seksueel Geweld via 0800-0188.

Kom binnen zeven dagen. Liefst binnen 72 uur: dan kan een arts je onderzoeken, verwondingen behandelen en medicijnen geven tegen soa’s en zwangerschap. Ook de kans om sporen veilig te stellen is dan het grootst.

Liefst binnen 72 uur: dan kan een arts je onderzoeken, verwondingen behandelen en medicijnen geven tegen soa’s en zwangerschap. Ook de kans om sporen veilig te stellen is dan het grootst. Contact met de politie is vrijwillig: de zedenpolitie komt er alleen bij als jij dat wilt.

Is er direct gevaar, bel dan 112.

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