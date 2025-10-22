OM eist vijftien jaar cel voor doden echtgenote in Mierlo

DEN BOSCH (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft woensdag bij de rechtbank in Den Bosch vijftien jaar cel geëist tegen de 51-jarige Mohamed B. voor het doden van zijn 35-jarige vrouw Ayat. Op 16 maart vorig jaar stak B. in de achtertuin van hun woning aan de Heer van Rodestraat in het Brabantse Mierlo op de vrouw in. Zij bezweek op straat aan haar verwondingen.

Vier van de vijf inwonende kinderen raakten gewond, toen zij voor hun moeder opkwamen. B. zegt dat hij werd aangevallen door zijn vrouw en dat hij zichzelf en zijn kinderen wilde beschermen. Een van de kinderen heeft verklaard dat zijn vader zijn moeder aanviel, bij haar keel heeft gepakt en vervolgens heeft gestoken.

Het slachtoffer had elf steek- en achttien snijwonden, onder meer aan haar hoofd, hals en schouder.

Scheiding

Ooggetuigen hebben de kinderen onder het bloed en totaal overstuur op straat gezien. Toen de politie ter plaatse kwam, trof zij B. in een steegje nabij de woning, onder het bloed.

Volgens het OM wilde het slachtoffer van B. scheiden.