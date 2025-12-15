OM in hoger beroep tegen deel verdachten in soevereinenzaak

ROTTERDAM (ANP) - Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de zaak van zes van de tien verdachten in een proces dat draait om een groep vermeende soevereinen. De rechtbank legde eind november straffen op tot 3,5 jaar cel, waarvan een jaar voorwaardelijk. Aanhangers van het soevereine gedachtengoed keren zich af van de overheid en zouden bereid zijn daarbij geweld te gebruiken.

Het gaat om de zaken van drie mannen uit de omgeving van Deventer. Justitie is het niet eens met het oordeel van de rechter dat zij geen criminele of terroristische organisatie vormden, ondanks de aanschaf van zeker tien werkende vuurwapens. In de zaak van een man (60) uit Oirsbeek (Limburg) vindt het OM dat onvoldoende is uitgelegd waarom hij niet schuldig is aan "training geven tot het plegen van een terroristisch misdrijf". De man had een plan geschreven waarin onder meer burgerarresten voorkwamen.

In de zaken van een 28-jarige man uit Raalte (Overijssel) en een 56-jarige uit Zwaag (Noord-Holland) zijn zowel de verdediging als het OM in hoger beroep gegaan.