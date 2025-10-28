OM in zaak-Borsato: verdachte is een man die grens niet meer zag

UTRECHT (ANP) - "Deze verdachte is een man die de grens niet meer zag. Een man wiens beeld vertroebelde toen het slachtoffer zich ontwikkelde tot een jonge vrouw. De vrouw was echter nog een kind." Dit zei de officier van justitie dinsdagmiddag over Marco Borsato bij aanvang van het requisitoir, waarin het Openbaar Ministerie het bewijsmateriaal presenteert en de strafeis zal formuleren in de zaak tegen de zanger.

Het OM beschuldigt Borsato (58) van ontucht met een 15-jarig meisje. Dat zou van september 2014 tot en met januari 2015 onder meer zijn gebeurd bij haar en hem thuis en in de kleedkamer van The Voice of Holland.

De aanklager schetste een beeld van Borsato die het vermeende slachtoffer zag opgroeien, kwam kijken bij de schoolmusical en haar steunde bij de begrafenis van haar vader. "Maar het is ook de man die het slachtoffer een lekker wijf noemt en lingerie voor haar koopt. En daar blijft het niet bij. Hij betastte haar bovenbenen, borsten en vagina."

In december 2021 deed de vrouw aangifte. Het OM besloot in september 2023 de zanger te vervolgen.