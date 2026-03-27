OM-medewerker en partner opgepakt in drugsonderzoek

door anp
vrijdag, 27 maart 2026 om 10:20
DEN HAAG (ANP) - Een 31-jarige medewerker van het Openbaar Ministerie is dinsdag aangehouden op verdenking van drugsbezit. Ook haar 34-jarige partner is opgepakt. Ze worden verdacht van de handel in en het bezit van verdovende middelen, meldt het OM.
De vrouw werkt bij het arrondissementsparket Den Haag en heeft binnen het OM geen juridische functie. Ze had ook geen toegang tot locaties of systemen van het Openbaar Ministerie. Een woordvoerder van het OM kon niet zeggen om hoeveel drugs het gaat. De twee worden vrijdag voorgeleid bij de rechter-commissaris in Zwolle.
Het onderzoek is overgenomen door de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies van de politie. Het Landelijk Parket heeft de leiding.
