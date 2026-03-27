VN eisen gerechtigheid na dodelijke aanval op school in Iran

GENÈVE (ANP) - De mensenrechtenchef van de Verenigde Naties heeft aangedrongen op gerechtigheid na de dodelijke aanval op een school in Iran. "Welke geschillen landen ook mogen hebben, we kunnen het er allemaal over eens zijn dat ze niet opgelost worden door schoolkinderen te doden", verklaarde Hoge Commissaris voor de Mensenrechten Volker Türk.

De basisschool in Minab is op de eerste dag van de Israëlisch-Amerikaanse oorlog tegen Iran getroffen. "De beelden van verwoeste klaslokalen en rouwende ouders maakten pijnlijk duidelijk wie de hoogste prijs voor oorlog betalen: burgers die geen invloed hebben op de beslissingen die tot het conflict hebben geleid. In dit geval gaat het om naar verluidt 168 leerlingen, leraren, schoolpersoneel en hun dierbaren", zei Türk in een verklaring.

The New York Times schreef eerder dat uit een lopend Amerikaans onderzoek naar voren kwam dat de VS achter de aanval zitten. Er zou verouderde informatie zijn gebruikt bij het plannen van het bombardement. VN-kopstuk Türk riep de VS op het onderzoek snel af te ronden en de bevindingen openbaar te maken. "Er moet gerechtigheid komen voor het verschrikkelijke leed dat is geschied."