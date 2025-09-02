OM sluit onderzoek naar cannabis in snoep zonder vervolging

ARNHEM (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft het onderzoek naar de vondst van cannabis in snoepjes afgesloten, maar heeft onvoldoende bewijs gevonden om tot strafrechtelijke vervolging over te gaan. Het levert geen duidelijk beeld op, meldt het OM dinsdag.

Het onderzoek begon na meldingen over kinderen die onwel waren geworden. Het eerste kind belandde in maart van dit jaar in het ziekenhuis en raakte in een coma. Een aantal weken later werd een tweede kind van dezelfde familie onwel. Ook dit kind moest naar het ziekenhuis.

In een persbericht meldt het OM dat twee personen als verdachte zijn aangehouden en gehoord. Dat is informatie die het OM niet eerder naar buiten had gebracht, erkent een woordvoerder. Er is onvoldoende bewijs dat zij schuld hebben gehad aan het onwel worden van de kinderen.

Het is evenmin duidelijk waar het snoep vandaan kwam en dat kan volgens het OM ook niet worden achterhaald. Eerder was al gebleken dat snoepfabrikant Haribo geen enkele betrokkenheid had bij deze zaak.