Staat moet Afghaanse bewakers helpen naar Nederland te komen

DEN HAAG (ANP) - Nederland moet 42 Afghaanse oud-bewakers van de ambassade in Kabul en hun familieleden helpen hierheen te komen. Dat heeft de rechtbank in Den Haag in een kort geding beslist. De Nederlandse staat is zijn zorgplicht naar deze bewakers onvoldoende nagekomen en heeft daarmee onrechtmatig gehandeld, oordeelde de rechter dinsdag.

De bewakers stellen dat zij gevaar lopen onder het Taliban-regime. Zij werkten via een lokaal bedrijf voor de ambassade. Toen de Taliban de macht overnamen in augustus 2021 werden Hongaarse bewakers wel het land uit geholpen, maar hun Afghaanse collega's niet. Volgens de rechtbank had de Staat "de Afghaanse bewakers dezelfde faciliteiten moeten bieden".

De Afghanen hebben meermaals gevraagd naar Nederland te worden overgebracht. Het laatste kabinet onder leiding van Mark Rutte besloot dat ze voor overbrenging in aanmerking kwamen, maar het huidige kabinet besloot ze toch te weigeren. De oppositie keerde zich fel tegen de weigering. Zij vond dat Nederland een ereschuld had tegenover de Afghaanse bewakers.