ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Staat moet Afghaanse bewakers helpen naar Nederland te komen

Samenleving
door anp
dinsdag, 02 september 2025 om 12:07
anp020925114 1
DEN HAAG (ANP) - Nederland moet 42 Afghaanse oud-bewakers van de ambassade in Kabul en hun familieleden helpen hierheen te komen. Dat heeft de rechtbank in Den Haag in een kort geding beslist. De Nederlandse staat is zijn zorgplicht naar deze bewakers onvoldoende nagekomen en heeft daarmee onrechtmatig gehandeld, oordeelde de rechter dinsdag.
De bewakers stellen dat zij gevaar lopen onder het Taliban-regime. Zij werkten via een lokaal bedrijf voor de ambassade. Toen de Taliban de macht overnamen in augustus 2021 werden Hongaarse bewakers wel het land uit geholpen, maar hun Afghaanse collega's niet. Volgens de rechtbank had de Staat "de Afghaanse bewakers dezelfde faciliteiten moeten bieden".
De Afghanen hebben meermaals gevraagd naar Nederland te worden overgebracht. Het laatste kabinet onder leiding van Mark Rutte besloot dat ze voor overbrenging in aanmerking kwamen, maar het huidige kabinet besloot ze toch te weigeren. De oppositie keerde zich fel tegen de weigering. Zij vond dat Nederland een ereschuld had tegenover de Afghaanse bewakers.
Vorig artikel

Palestijnse burgemeester van Hebron opgepakt door Israël

POPULAIR NIEUWS

de-amerikaanse-vicepresident-jd-vance

Trump ziek: Wie is JD Vance?

gandr-collage (3)

Gouke Moes, de nieuwe minister van onderwijs, vindt hakenkruizen en homo-zebrapaden even erg

ANP-506889406 (1)

Eva Jinek: 'zonder make-up had ik geen TV-carrière!’

ANP-534663067

Azie bouwt onder leiding van Xi alliantie tegen Donald Trump

ANP-517698316

Hoe kan het dat vechthonden niet verboden zijn?

anp010925126 1

Sneu: Van Vroonhoven wil niet door in politiek na daling op NSC-lijst