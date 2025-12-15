OM: uitspraken Nobel en Schoof na Ajax - Maccabi niet strafbaar

DEN HAAG (ANP) - De uitspraken van demissionair staatssecretaris Jurgen Nobel (VVD) van Participatie en Integratie en demissionair minister-president Dick Schoof na ongeregeldheden rond de wedstrijd Ajax - Maccabi in Amsterdam zijn niet strafbaar. Volgens het Openbaar Ministerie waren uitlatingen over onder anderen islamitische jongeren "beledigend, maar mochten zij deze vanuit hun functie en binnen het maatschappelijk debat doen".

Nobel zei vorig jaar november onder meer: "Islamitische jongeren onderschrijven voor een heel groot deel niet onze normen en waarden." Daarna deed onder meer een koepel van moskeeën aangifte.

Volgens het OM heeft Nobel zich "ongenuanceerd" uitgelaten door te stellen dat islamitische jongeren en jongeren van Arabische afkomst "onze normen en waarden" niet zouden onderschrijven, maar is dit geen strafbare groepsbelediging.

Ook de reactie van Schoof op de uitlatingen van de staatssecretaris was in het kader van het maatschappelijk debat en daarom niet strafbaar, aldus het OM.