ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

OM: uitspraken Nobel en Schoof na Ajax - Maccabi niet strafbaar

Samenleving
door anp
maandag, 15 december 2025 om 17:01
anp151225169 1
DEN HAAG (ANP) - De uitspraken van demissionair staatssecretaris Jurgen Nobel (VVD) van Participatie en Integratie en demissionair minister-president Dick Schoof na ongeregeldheden rond de wedstrijd Ajax - Maccabi in Amsterdam zijn niet strafbaar. Volgens het Openbaar Ministerie waren uitlatingen over onder anderen islamitische jongeren "beledigend, maar mochten zij deze vanuit hun functie en binnen het maatschappelijk debat doen".
Nobel zei vorig jaar november onder meer: "Islamitische jongeren onderschrijven voor een heel groot deel niet onze normen en waarden." Daarna deed onder meer een koepel van moskeeën aangifte.
Volgens het OM heeft Nobel zich "ongenuanceerd" uitgelaten door te stellen dat islamitische jongeren en jongeren van Arabische afkomst "onze normen en waarden" niet zouden onderschrijven, maar is dit geen strafbare groepsbelediging.
Ook de reactie van Schoof op de uitlatingen van de staatssecretaris was in het kader van het maatschappelijk debat en daarom niet strafbaar, aldus het OM.
loading

POPULAIR NIEUWS

vws begint campagne om waarde van ouderen te belichten1601079381

Meer AOW in 2026: dit ontvang je straks elke maand op je rekening

ANP-517129314

Dit goedkope plantaardige krachtvoer is het Japanse geheim voor een lang en gezond leven

shutterstock_1065025445

Je hebt je kinderen verwent als ze dit doen

anp141225125 1

Joran van der Sloot probeerde zichzelf op te hangen in de cel

psqjgquc_australia_625x300_15_December_25

Wat we weten over de vader en zoon die 16 mensen doodschoten. "mama we gaan nu zwemmen"

eyes-10

Deze oogsignalen verraden meteen of iemand een dom besluit gaat nemen

Loading