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OM: verdachte dodelijke aanrijding Vogelwaarde reed 130 per uur

Samenleving
door anp
woensdag, 23 september 2026 om 12:08
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BREDA (ANP) - De 20-jarige verdachte van het dodelijke ongeval op 11 juni in het Zeeuwse Vogelwaarde reed kort voor de aanrijding 130 kilometer per uur. Dat meldde het Openbaar Ministerie woensdag bij aanvang van de eerste openbare zitting in de rechtbank in Breda.
De automobilist uit Hulst wordt verdacht van het veroorzaken van een verkeersongeval met de dood en zwaar lichamelijk letsel tot gevolg. Drie kinderen van 12 jaar oud en een volwassene kwamen om het leven. Meerdere mensen raakten gewond. De in totaal veertien schoolkinderen en twee begeleiders waren op schoolkamp toen ze werden aangereden.
Het OM verdacht Reinaldas J. aanvankelijk ook van rijden onder invloed van cannabis (THC). Maar na bloedonderzoek bleek dat de concentratie THC onder de norm ligt, zei de officier van justitie. Die verdenking komt te vervallen.
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