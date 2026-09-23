Ander tankgedrag: minder liters, vaker naar de goedkope pomp

Met een liter Euro95 rond de 2,71 euro adviesprijs is de rekening bij de pomp voor het eerst een halve tank aan psychische pijn. En dus verandert het gedrag: we gooien de tank minder vol, we tanken vaker, en we rijden een blokje om voor een pomp waar het bordje niet met een 2,7 begint.

Kleinere tankbeurt, andere pomp

De cijfers zijn ondubbelzinnig. In de eerste vijf maanden van dit jaar werd er 14 tot 16 liter per tankpas per maand minder getankt dan in dezelfde periode vorig jaar. De gemiddelde tankbeurt kromp van 43,3 naar 42,3 liter. Klein verschil, maar bij miljoenen automobilisten telt dat op tot een volumedaling van ruim 6 procent voor benzine en ruim 15 procent voor diesel. In de eerste helft van dit jaar werd 457 miljoen liter minder brandstof afgetikt dan een jaar eerder.

Wat er wél verandert, is waar we tanken. Aan de snelweg staat de adviesprijs; daar buiten wordt tot tientallen centen per liter goedkoper afgerekend. Prijsverschillen tussen tankstations lopen op tot ongeveer 25 cent per liter, goed voor zo'n 12,50 euro besparing per tankbeurt. Bij de goedkoopste onbemande stations valt de literprijs zelfs onder de 2 euro, terwijl de adviesprijs richting de 2,73 kruipt.

Grens loont voor een kleine, fanatieke groep

De grote grensvlucht blijft uit. Uit transactieanalyse van 270.000 huishoudens blijkt dat 70 procent zijn tankgedrag nauwelijks aanpast. Twee op de tien tanken iets vaker over de grens, en één op de tien is echt fanatiek: die groep tankt inmiddels acht van de tien keer in België of Duitsland en is verantwoordelijk voor de helft van het tanktoerisme. Voor wie binnen dertig kilometer van de grens woont is de rekensom simpel: een volle tank in België scheelt 25 tot 30 euro.

Wat u zelf kunt doen

Tank op werkdagen en buiten de snelweg. Onbemande stations op industrieterreinen en in dorpen zijn structureel het goedkoopst.

Rijd niet met een lege tank naar de eerste de beste pomp; plan de tankbeurt bij een station dat u kent als voordelig.

Vergelijk de prijs vooraf via een app. Een omweg van een paar kilometer verdient zich terug bij een verschil van 20 cent per liter.

Rijd rustiger op: banden op spanning, minder hard optrekken, overbodige lading eruit. Op elke tankbeurt scheelt dat merkbaar zonder dat u iets aan de auto verandert.

Voor grensbewoners: één keer per maand tanken over de grens levert vaak meer op dan wekelijks een paar kilometer omrijden.

Waarom die prijs zo hoog blijft

De olieprijs bewoog dit voorjaar en deze zomer heftig door de oorlog rond Iran, de blokkade van de Straat van Hormuz en de aanval op een grote Saudische pijpleiding. Nederland voelt dat harder dan de buurlanden omdat de accijnzen hier tot de hoogste van Europa horen. Wie in België tankt betaalt vaak 40 tot 50 cent per liter minder, in Duitsland zo'n 20 cent. Op 16 september bereikte de adviesprijs Euro95 met 2,726 euro het hoogste niveau ooit; een prijs van 3 euro aan de snelweg wordt door energiedeskundigen niet meer uitgesloten.

Anders gezegd: de recordprijs verandert niet zozeer hoeveel we rijden, wel hoe we tanken. Iets minder in de tank, iets vaker langs de pomp, en iets vaker langs de pomp die niet aan de snelweg staat.

Meer weten?