OM vindt dat noodknop op Stint had moeten blijven

DEN BOSCH (ANP) - Het Openbaar Ministerie vindt dat de Stint-producenten in 2014 onterecht hebben besloten de noodstopvoorziening van de Stint te halen. De Stints waren sinds de introductie in 2011 voorzien van een noodknop. Drie jaar later besloot de Stint-fabrikant de voorziening te verwijderen.

Het ontbreken van een noodknop kan gevaar opleveren, volgens het OM bijvoorbeeld op momenten dat een Stint onbedoeld doorrijdt terwijl de bestuurder wil remmen. De aanwezigheid van een noodknop is ook een voorschrift in de Machinerichtlijn. Dat is een Europese richtlijn met veiligheidscriteria waaraan machines moeten voldoen.

Het requisitoir van het OM eindigt aan het einde van de middag met de strafeisen tegen de Stint-ondernemers.