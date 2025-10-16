OM wil voorwaardelijke celstraf voor vrouw die man in brand stak

DORDRECHT (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft donderdag een voorwaardelijke celstraf van een jaar geëist tegen een 26-jarige vrouw uit Zoetermeer die in 2022 haar vriend in brand zou hebben gestoken. De man liep daardoor brandwonden op over zijn hele lichaam.

De 26-jarige Claudia den H. zou op 21 januari van dat jaar in Capelle aan den IJssel haar toenmalige vriend hebben overgoten met spiritus terwijl hij in bed lag te slapen en dat hebben aangestoken. Ze woonde destijds met hem en anderen in een gekraakt pand, vertelde ze.

Volgens de officier van justitie gaat het om "ernstige feiten". Toch wil ze niet dat de vrouw de cel ingaat. "Het gaat nu goed met haar en dat zou dat traject doorkruisen."

Psychische problemen

De vrouw kampt met zware psychische problemen en drugsgebruik. Bij haar is onder meer borderline en schizofrenie vastgesteld.

Na het incident trof de politie de verdachte aan in verwarde toestand in Rotterdam. Ze vertelde tegen agenten dat ze "in haar gekkigheid met vuur bezig was" en dat het bed van haar vriend ineens in brand stond". In het huis vond de politie spiritus en een aansteker. Toen de man wakker werd in de vlammen, zag hij de verdachte in de deuropening staan, verklaarde hij. De man dacht dat zij hem kwam helpen.

"Nachtmerrie"

"Ik werd wakker in een nachtmerrie", schrijft hij in zijn slachtofferverklaring. "Ik voelde de hitte, de pijn en paniek." Uiteindelijk wist hij het vuur te blussen. De man liep brandwonden op over zijn hele lichaam en overweegt een huidtransplantatie, volgens zijn advocaat. Ook heeft hij nog altijd last van angst en paniek na de gebeurtenis.

Den H. zegt zich niets meer te herinneren van het voorval. "Ik weet het niet en ik kan het me niet voorstellen", zei ze in tranen tegen de rechtbank in Dordrecht. "Ik hield van die jongen en ik kan het me niet voorstellen."