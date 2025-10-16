ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Schoof: kabinet moet tandje bijzetten voor veilige verkiezingen

Samenleving
door anp
donderdag, 16 oktober 2025 om 11:18
anp161025087 1
DEN HAAG (ANP) - Het kabinet moet "echt even een tandje bijzetten" om ervoor te zorgen dat de verkiezingen "goed en veilig" verlopen. Dat heeft demissionair minister-president Dick Schoof gezegd.
"Het was in één week wel heel veel," zei Schoof. Hij doelde hiermee op Caroline van der Plas (BBB), die haar bezoek aan de Nijmeegse Radboud Universiteit afzegde omdat zij zich geïntimideerd voelde, de vermeende dreigingen uit België aan PVV-leider Geert Wilders, en de intimidatie van GroenLinks-PvdA-lijsttrekker Frans Timmermans op een terras in Amsterdam.
Volgens de premier hebben de ministers het afgelopen weekend onderling overleg gevoerd om te bespreken hoe het "democratische proces ongestoord kan plaatsvinden". "Hier zetten we vol op in", aldus Schoof.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-537342152

De verrassende leeftijd waarop je hersenen hun piek bereiken

79868106_m

Zwakke plek in magnetisch veld van de aarde wordt steeds groter

ANP-511716543 (1)

Wat er met je darmen gebeurt als je twee keer per week krachttraining doet

anp151025148 1

Le Pen kan definitief geen president van Frankrijk worden

gandr-collage (18)

Matan en Avinatan: De gruwelverhalen uit de tunnels van Hamas

anp151025149 1

BBB wil gezichtsbedekking en bidden op straat verbieden

jasperart 2023 05 14 100534 1 upscaled

Een narcist is een emmer met gaten

Loading