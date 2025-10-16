Schoof: kabinet moet tandje bijzetten voor veilige verkiezingen

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet moet "echt even een tandje bijzetten" om ervoor te zorgen dat de verkiezingen "goed en veilig" verlopen. Dat heeft demissionair minister-president Dick Schoof gezegd.

"Het was in één week wel heel veel," zei Schoof. Hij doelde hiermee op Caroline van der Plas (BBB), die haar bezoek aan de Nijmeegse Radboud Universiteit afzegde omdat zij zich geïntimideerd voelde, de vermeende dreigingen uit België aan PVV-leider Geert Wilders, en de intimidatie van GroenLinks-PvdA-lijsttrekker Frans Timmermans op een terras in Amsterdam.

Volgens de premier hebben de ministers het afgelopen weekend onderling overleg gevoerd om te bespreken hoe het "democratische proces ongestoord kan plaatsvinden". "Hier zetten we vol op in", aldus Schoof.