Organisatie voor gijzelaars vraagt uitstel volgende fase Gazadeal

TEL AVIV (ANP/AFP) - Een Israëlische organisatie die zich inzet voor de terugkeer van gijzelaars, pleit bij de regering voor het opschorten van de volgende fases van het bestand met Hamas. De lichamen van de laatste gijzelaars moeten eerst naar Israël terugkeren, aldus het Forum van de Families van Gijzelaars.

Hamas heeft maandag de twintig laatste levende gijzelaars vrijgelaten en sindsdien ook de resten van negen overleden gijzelaars overgedragen. De Palestijnse groepering zei woensdagavond dat het ging om alle tot nu toe gevonden lichamen. Dat betekent dat van negentien dode gijzelaars niet duidelijk is waar ze liggen.

Israël en Hamas hebben vorige week afspraken gemaakt over alle gijzelaars. De deadline voor de vrijlating en de overdracht is begin deze week verlopen. Hamas heeft vanaf het begin gezegd dat het enige tijd kan duren om alle lichamen te lokaliseren en te bergen.